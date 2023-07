Immortals of Aveum a droit à une nouvelle cinématique en VF à l’occasion du Comic-Con

Une VF qui semble soignée

Il est toujours difficile et risqué d’introduire une nouvelle grosse licence dans l’industrie, mais EA et Ascendant Studios se donnent les moyens pour présenter tout ça en détails depuis quelques mois. Après avoir expliqué le concept de FPS magique, il est temps pour Immortals of Aveum de mettre en avant son lore et ses personnages.

À l’occasion du Comic-Con de San Diego, on nous dévoile ainsi un extrait issu d’une des cinématiques du jeu. Le contexte de cette scène est décrit comme ceci : « Alors que le combat contre Sandrakk continue, Jak (Darren Barnet) revient avec la Pierre de liaison, un puissant artefact qu’il était censé détruire et non garder. Il croit avoir fait le bon choix et va devoir convaincre Kirkan (Gina Torres), à la tête des Immortels ».

La vidéo nous permet aussi d’avoir enfin un aperçu de la localisation française qui semble assez convaincante pour le moment. Sur son blog officiel, le studio a aussi publié un article présentant justement l’univers et les protagonistes du jeu via une entrevue avec le scénariste Michael Kirkbride, notamment connu pour son travail sur The Elder Scrolls: Morrowind et Oblivion, The Walking Dead et Batman: Enemy Within chez Telltale games.

Avec Immortals of Aveum, nous avons entrepris de créer un monde fantastique riche au bord de la destruction auquel nous avons ajouté un casting de personnages uniques.

Immortals of Aveum sortira le 22 août prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.