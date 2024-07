Ichigo, Rukia et Ishida montrent tout ce qu’ils savent faire dans des nouvelles vidéos de Bleach: Rebirth of Souls

Le casting commence à se montrer

Même si l’on ignore la taille du casting final, c’est une longue campagne de promotion qui commence pour Bleach: Rebirth of Souls, puisque l’on suppose que chaque personnage aura droit à sa petite vidéo d’introduction.

Tout cela débute forcément par celle consacrée au protagoniste, Ichigo Kurosaki, dont le moveset est présenté en vidéo. Lorsqu’il sera mis en difficulté, il déclenchera son Bankai pour devenir plus résistant et surtout plus rapide, avec des attaques puissantes spéciales plus nombreuses. On ne sait en revanche toujours pas dans quelles conditions sa transformation en Hollow se déclenchera.

Vient ensuite Rukia Kuchiki, qui est une Shinigami plus expérimentée et qui peut donc utiliser les techniques de destruction en plus des pouvoirs de son Zanpakutô. Puisque le jeu n’ira pas jusqu’à la fin du manga, il faudra se contenter de son Shikai en tant qu’éveil, et non son Bankai.

Uryu Ishida conclut cette série de vidéos, qui sera un combattant bien différent du reste du casting grâce à ses pouvoirs de Quincy qui lui permettent d’attaquer à distance.

Toujours pas de date pour ce Bleach: Rebirth of Souls, qui sera disponible sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series.