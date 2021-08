Humankind sera disponible dès sa sortie sur le Xbox Game Pass PC

Le Xbox Game Pass ne cesse d’être de plus en plus attirant pour les joueurs Xbox, PC et mobiles. La capacité sur service à fournir des jeux dès leur sortie dans l’abonnement permet à de nombreuses personnes de découvrir des titres dès qu’ils sont disponibles, notamment chez les indépendants. Mais c’est cette fois-ci un titre assez majeur qui annonce sa sortie sur le catalogue « day one », à savoir Humankind.

Un argument de poids en plus pour le service

Rewrite the narrative of human history in the historical strategy game Humankind, coming day one with @XboxGamePassPC. More details: https://t.co/PtGjIXNKp0 — Xbox Wire (@XboxWire) August 9, 2021

Le titre d’Amplitude Studio et de Sega arrivera donc bien sur le Xbox Game Pass pour PC dès sa sortie, à savoir le 17 août prochain. On nous annonce cela aujourd’hui avec un nouveau billet de blog diffusé sur le site officiel de Xbox.

Il sera donc possible de découvrir ce 4X sur PC sans débourser un centime de plus pour toutes celles et ceux qui sont abonnés au service de Microsoft. Un ajout de poids dans un début de mois d’août déjà solide pour le Xbox Game Pass, qui accueille déjà Hades (là aussi en day one) ou encore Curse of the Dead Gods.