Horizon Zero Dawn Remastered est de plus en plus réel et vient d’être enregistré chez l’ESRB

A-t-on réellement besoin d’un remaster de Horizon Zero Dawn, qui tourne comme un charme sur PS5 ? Sans doute pas, tout comme nous n’avions peut-être pas besoin d’un remaster de The Last of Us Part II, et pourtant. Sony veut jouer la sécurité en recyclant les hits de sa PS4 et c’est donc sans surprise qu’il s’attaque à l’un de ses jeux les plus vendus sur cette plateforme. La théorie d’un remaster sur le jeu n’est pas nouvelle puisqu’elle a été évoquée il y a de cela un an, sans preuve concrète. Aujourd’hui, les doutes ne sont plus vraiment permis puisque l’ESRB vient mettre son grain de sel.