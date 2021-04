Horizon Zero Dawn Complete Edition est désormais gratuit sur le PS Store jusqu’au 14 mai

Dans le cadre de son initiative Play At Home, Sony nous a déjà offert une dizaine de jeux en quelques semaines, à commencer par Ratchet & Clank et de nombreux titres indépendants. Le gros morceau vient cependant d’arriver, puisque le programme met aujourd’hui à disposition Horizon Zero Dawn Complete Edition.

Un nouveau titre à récupérer gratuitement

La chasse aux machines est ouverte. Horizon Zero Dawn Complete Edition est gratuit jusqu'au 14 mai grâce à l'initiative #PlayAtHome : https://t.co/sMrgBPSqwU pic.twitter.com/nlUVWEDtMW — PlayStation France (@PlayStationFR) April 20, 2021

Dès aujourd’hui, vous pouvez donc vous rendre sur la page du jeu sur le PS Store afin de l’ajouter à votre bibliothèque, et ce gratuitement. Pour rappel, avec le Play At Home, vous obtenez le jeu sans contrepartie, et vous n’aurez pas besoin d’un quelconque abonnement pour en profiter. Horizon Zero Dawn Complete Edition sera gratuit jusqu’au 14 mai prochain.

Il ne vous reste d’ailleurs plus que quelques jours pour récupérer gratuitement la liste de jeux suivant dans le cadre du Play At Home :

ABZÛ

Enter the Gungeon

Rez Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot Rescue Mission

Moss

Thumper

Paper Beast

Ces jeux seront gratuits jusqu’au 23 avril à 5 heures du matin, ne tardez donc pas !