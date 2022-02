Horizon Forbidden West : La claque de ce début d’année ? Test en vidéo

Cinq ans un premier opus qui avait surpris son monde et qui avait réussi à imposer sa marque, Horizon Forbidden West vient nous conter les nouvelles aventures d’Aloy dans l’Ouest Prohibé. Le titre est l’un des jeux les plus attendus de l’année, notamment grâce à la claque technique qu’il propose pour ce grand monde ouvert, rempli d’activités et de secrets qui n’attendent que d’être découverts.

Après vous avoir livré notre verdict par écrit, on vous dit tout ce que l’on pense de ce nouvel opus en vidéo, avec du gameplay maison, afin de mesurer les forces et les faiblesses de ce mastodonte.

Horizon Forbidden West est disponible sur PS4 et PS5. Vous pouvez également consulter notre guide complet afin d’en savoir plus sur le jeu.