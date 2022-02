Horizon Forbidden West : Un arbre planté tous les 5 trophées obtenus

Plus que deux petits jours avant de retrouver Aloy dans Horizon Forbidden West, et puisque la promotion du jeu s’est déjà attelée à nous présenter tout ce qu’il y avait à savoir sur le titre, ce sont les produits dérivés et les projets annexes autour de ce second épisode qui font désormais parler d’eux. Sony Interactive Entertainment France s’est justement associé à MyTree et Play4Forests dans le cadre d’une jolie opération pour l’environnement.

La chasse aux trophées pour aider l’environnement

On découvre donc l’initiative de la Forêt d’Aloy, qui permettra de planter des arbres dans les Vosges grâce à la participation de la communauté autour du jeu. Lorsque le trophée « Couards Atteints » sera obtenu 5 fois, un arbre sera planté, et ce durant toute la période allant du 18 au 28 février 2022.

Une bonne initiative qui mêle habilement coup de communication et environnement, tout en mettant en avant le programme de Play4Forest, qui vise à sensibiliser les joueuses et joueurs à l’importance des forêts au sein de notre environnement. Pour en savoir plus sur les actions de cette campagne, vous pouvez en apprendre plus sur leur site officiel, et signer la pétition de l’initiative.

Horizon Forbidden West sera disponible dès le 18 février 2022. Vous pouvez également consulter notre test afin d’en savoir plus sur le jeu.