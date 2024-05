Hogwarts Legacy va se mettre à jour avec un mode Photo et quelques objets en plus dès le 6 juin

Une update qui manque de magie ?

Le studio nous avait déjà promis une mise à jour pour cet été, qui aurait notamment pour but de rendre disponible sur les autres plateformes le contenu qui était jusqu’ici réservé aux consoles PlayStation. C’est bien ce que proposera la mise à jour du 6 juin prochain, mais pas seulement.

Avalanche indique que cette update va également intégrer un mode Photo complet, pour prendre vos plus beaux clichés de Poudlard. Elle donnera aussi accès à quelques objets bonus in-game, avec une nouvelle version de l’hippogriffe, un balais inédit, des lunettes et la tenue de prisonnier d’Azkaban. Ce qui est finalement un peu léger selon la communauté, qui s’attendait à un peu plus avec cette mise à jour promise de longue date, qui a mis beaucoup de temps à arriver. Pas de New Game Plus à l’horizon non plus. Ce qui laisse vraiment penser que la majorité de l’équipe est maintenant concentrée sur la suite.