Hitman III se présente à travers un nouveau trailer

Tandis que Hitman III sort déjà le mois prochain, IO Interactive avait quelque peu délaissé l’espion chauve pour nous annoncer un jeu 007, qui sortira prochainement. Le studio refocalise maintenant son attention sur l’Agent 47, avec un tout nouveau trailer qui nous montre un peu de gameplay, le tout en 4K.

L’Agent 47 plus armé que jamais

Ce trailer fait donc un peu le tour de ce qui nous attend dans ce troisième épisode, avec des possibilités encore plus grandes pour assassiner de la façon la plus inventive possible et un léger aperçu des décors de cet opus. Entre tous les costumes et les armes qu’il a à disposition, l’Agent 47 disposera d’un grand arsenal pour tuer ces cibles.

Hitman III sortira le 20 janvier 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Xbox One.