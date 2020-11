IO Interactive (Hitman) annonce travailler sur un jeu 007, premier teaser

En janvier prochain, IO Interactive va mettre fin à sa trilogie consacré à l’Agent 47 avec Hitman III. Mais ce n’est que pour mieux passer d’un agent à un autre, puisque le studio révèle aujourd’hui la nature de son prochain projet, qui n’est autre qu’un jeu 007.

L’Agent 47 laisse sa place à 007

Le teaser ne nous en dit pas beaucoup plus, mais le studio a confirmé sur Twitter qu’il s’agirait bien d’une histoire originale et d’une origin story sur James Bond. Le nom de Project 007 est encore temporaire, et le jeu sera développé et édité par le studio. Le site officiel du jeu est déjà ouvert.

Project @007 (working title) is a brand new James Bond video game with a wholly original story. Earn your 00 status in the very first James Bond origin story, to be developed and published by @IOInteractive. More details: https://t.co/x2QeO2VKZB pic.twitter.com/d9aDhAbe90 — IO Interactive (@IOInteractive) November 19, 2020

On ne sait en revanche pas quand il redonnera des nouvelles (certainement après la sortie de Hitman III), tout comme on ignore sur quelles plateformes le jeu est prévu, même si l’on imagine qu’il sortira logiquement sur PS5 et Xbox Series.