Hitman 3 sur PC sera en exclusivité temporaire sur l’Epic Games Store

Les nouvelles tombent pour Hitman 3 ! Alors que sa compatibilité VR et que la disparition du mode fantôme font débat, c’est peut-être une mauvaise nouvelle de plus pour les joueurs PC, qui seront obligés de se rendre sur l’Epic Games Store pour découvrir les aventures de l’agent 47.

Une exclusivité temporaire

Epic Games Store et le studio IO Interactive ont signé un contrat pour que le jeu reste en exclusivité pendant une durée limitée sur la boutique en ligne. Si les joueurs risquent de râler, Hakan Abrak, PDG du studio danois, a cependant déclaré que « l’auto-publication de Hitman 3 est un grand pas pour IO Interactive dans la réalisation de nos objectifs très ambitieux en tant que studio indépendant. Pour nos fans de longue date qui nous ont soutenus dans le voyage de World of Assassination, toute leur progression sera prise en charge dans Hitman 3 sur Epic Games Store« .

Le studio a également dévoilé un nouvel environnement pour les assassinats, à savoir Dartmoor, dans un manoir anglais de Thornbridge. Une présentation qui n’est pas sans rappeler les parties de Cluedo et les romans d’Agatha Christie. Le joueur devra comme toujours éliminer une cible mais aussi jouer le rôle du détective chargé d’élucider un meurtre.

Pour rappel, Hitman 3 est attendu sur PC, Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series X et Stadia en janvier 2021. Et pour se faire pardonner, Epic Games Store offre Hitman premier du nom du 27 août au 3 septembre.