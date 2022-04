Kojima Productions : Le jeu en collaboration avec Xbox serait toujours d’actualité malgré la rumeur du rachat du studio par Sony

Vous êtes peut-être tombé sur une drôle de rumeur aujourd’hui en farfouillant sur les réseaux sociaux : celle d’un rachat de Kojima Production par Sony, afin que l’équipe de Hideo Kojima intègre les PlayStation Studios. Et si cette rumeur se répand comme une trainée de poudre, rien ne permet de l’affirmer aujourd’hui, d’autant plus qu’aux dernières nouvelles, le créateur semblait travailler sur un projet avec Microsoft. Et ce dernier serait toujours d’actualité selon l’irremplaçable Jeff Grubb.

Deux rumeurs contradictoires ?

Tout a démarré il y a quelques heures lorsque la bannière des PlayStation Studios a été actualisée, avec une image de Death Stranding Director’s Cut qui a été ajoutée à celles des jeux en provenance de studios possédés par Sony. De quoi créer quelques interrogations, surtout lorsque l’on se rappelle que le rachat de Bluepoint Games avait aussi été dévoilé par mégarde sur une image promotionnelle.

Mais puisque Hideo Kojima semblait être en train de travailler sur un jeu avec Microsoft, il y a de quoi douter. D’autant plus que selon Jeff Grubb, ce projet est encore bien en cours. Dans sa dernière émission Grubbsnax, relayée par VGC, le journaliste de VentureBeat annonce qu’il a récemment eu des nouvelles du projet, ce qui veut dire qu’il serait toujours d’actualité :

« Il y a quelques semaines, l’accord entre Xbox et Kojima était toujours en cours. Ce n’est pas basé sur les informations que j’avais l’année dernière, c’est plus récent que ça. C’est toujours d’actualité. Cela signifie-t-il que PlayStation n’aurait pas pu acquérir Kojima Productions ? Pas nécessairement. »

Vous l’aurez compris, Kojima Productions semble bien être en train de développer un projet Xbox, et un rachat de PlayStation avant même que ce projet soit dévoilé serait très étonnant. Il faudra donc prendre des pincettes avec ce genre de rumeurs, et attendre qu’elle soit confirmée ou non avant de tirer des conclusions hâtives.