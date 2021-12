Hello Neighbor 2 lancera sa bêta le 7 avril et s’illustre dans un trailer

Suite au populaire premier épisode, Hello Neighbor 2 s’est dévoilé un peu plus ce week-end avec une nouvelle bande-annonce et quelques informations complémentaires. On apprends alors qu’une version bêta sera disponible début avril prochain, ce qui sera l’occasion d’en voir un peu plus sur les avancées du développement.

Un voisin toujours pas très commode

Après plusieurs phases d’alpha, le titre semble prêt à passer à l’étape supérieure : une phase de bêta sera ainsi déployée le 7 avril prochain sur PC mais aussi sur Xbox. Celle-ci permettra aux joueurs et aux joueuses de découvrir du contenu supplémentaire et comment a évolué le titre depuis ses premiers tests publics. Notez que les précommandes du jeu, qui ouvriront prochainement, donneront immédiatement droit à une clé d’accès à la bêta.

Pour rappel, Hello Neighbor 2 est un jeu d’aventure et d’infiltration, saupoudré de composantes d’horreur, où l’objectif est d’investiguer sur un étrange voisin. Une recette qui semblait avoir fonctionné dans le premier épisode et qui est reprise ici dans une forme plus complète et améliorée. La sortie est prévue sur PC et Xbox, avec une arrivée immédiate dans le Game Pass mais nous n’avons pas encore de date pour la version définitive.