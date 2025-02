Hell is Us profite d’un trailer cryptique pour annoncer sa sortie au 4 septembre 2025

On vous en a parlé en septembre dernier, nous sommes particulièrement enthousiastes vis-à-vis de Hell is Us. Ce jeu d’action-aventure de Rogue Factor risque de capter grâce à son gameplay immersif et plutôt exigeant, mais aussi en raison d’un univers surnaturel des plus étranges. Et c’est surtout à travers ce deuxième axe que le titre s’est montré au cours du State of Play de février 2025, annonçant dans le même temps sa date de sortie pour la rentrée de fin d’année.