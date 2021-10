Halo Infinite nous parle de sa version PC avec plein de partenariats

Alors que l’on s’approche doucement de la sortie de Halo Infinite et que le jeu a eu droit à plusieurs essais techniques, Microsoft continue à donner de nombreux détails sur sa prochaine exclusivité majeure (excepté Forza Horizon 5). C’est sur la version PC du jeu que le constructeur se concentre aujourd’hui, avec une vidéo de près de 10 minutes.

AMD vient épauler Master Chief

On peut donc voir dans cette vidéo que 343 Industries a travaillé en étroite collaboration avec AMD afin de tirer le meilleur parti des performances des cartes graphiques de la série AMD Radeon RX 6000 avec une architecture RDNA 2, tandis que le jeu sera compatible avec la technologie AMD FreeSync Premium Pro pour un résultat plus propre à l’écran. Le ray-tracing ne sera quant à lui pas présent au lancement, mais il arrivera plus tard.

Le partenariat avec AMD se poursuit très loin puisqu’une carte graphique AMD Radeon RX 6900 XT aux couleurs de Halo Infinite va être mise en vente.

Par ailleurs, dès le 26 octobre, AMD offrira un mois de Xbox Game Pass gratuit pour tout achat de produits AMD Radeon et AMD Ryzen chez certains revendeurs.

Pour terminer sur les collaborations, Razer s’associe au studio pour lancer une gamme de produits (comme des claviers et souris) à l’image du jeu.

Halo Infinite sera disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series dès le 8 décembre, et sera directement compris dans le Xbox Game Pass au lancement. Pour rappel, les configurations recommandées sur PC du jeu sont déjà connues.