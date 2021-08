Halo Infinite : Les configurations requises sur PC ont été révélées

Après son absence remarquée lors de la conférence Xbox, Halo Infinite a bien confirmé sa date de sortie lors de l’Opening Night Live de la Gamescom, même si elle avait fuité un peu plus tôt dans la journée. Et tandis que l’on attend toujours des nouvelles du mode solo, 343 Industries donne plus de détails sur la version PC du jeu, notamment sur les caractéristiques techniques recommandées.

Quelles sont les configurations PC demandées pour Halo Infinite ?

Microsoft a mis le paquet pour les 20 ans de la série Halo, en dévoilant hier une jolie édition de la Xbox Series X aux couleurs de la saga. Mais certains fans vont préférer jouer au titre sur PC, et se demandaient alors quelles étaient les configurations requises. Le studio a enfin précisé cela sur la page Steam du jeu :

Configuration minimale

Windows 10 RS3 x64

Processeur: AMD FX-8370 ou Intel i5-4440

8 Go de RAM

Carte graphique : AMD RX 570 ou Nvidia GTX 1050 Ti

DirectX : Version 12

50 Go d’espace libre

Configuration recommandée

Windows 10 19H2 x64

Processeur : AMD Ryzen 7 3700X ou Intel i7-9700k

16 Go de RAM

Carte graphique : Radeon RX 5700 XT ou Nvidia RTX 2070

DirectX : Version 12

50 Go d’espace libre

Halo Infinite sera disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series dès le 8 décembre, et sera directement compris dans le Xbox Game Pass au lancement.