Halo Infinite : Les récentes rumeurs sont « infondées » selon 343 Industries

Très discret depuis son report cet été, même si on a appris le départ de Chris Lee fin octobre, Halo Infinite serait au cœur de nouvelles rumeurs (oui encore !) depuis quelques temps, indiquant qu’il pourrait intégrer un mode battle royale et se décomposer en quatre chapitres afin de proposer une durée de vie de dix ans. Des hypothèses balayées par 343 Industries.

Btw yes I’m aware we could help solve this with real news. We certainly have some things we’re overdue on and eager to talk more about. We’re in the process of pulling together a year-end update.

— Brian Jarrard (@ske7ch) November 30, 2020