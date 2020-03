Guild Wars 2 : Sortie de Visions du passé : L’acier et le feu et une troisième extension en préparation

Prévue pour sortir aujourd’hui, on accueille la nouvelle mise à jour du jeu Visions du passé : L’acier et le feu. Celle-ci sera assez particulière puisqu’au lieu de tout simplement ouvrir l’accès à une nouvelle carte, cette mise à jour permettra de revisiter les événements du passé et offrira également d’autres nouveautés.

ArenaNet se remet en marche

Si la dernière année n’a pas été très belle pour le studio à cause de licenciements massifs et du départ de Mike O’Brien, un des fondateurs du studio, ArenaNet décide tout de même de relancer la machine. Cette nouvelle mise à jour permettra de rejouer à 4 missions de la Saison 1 du monde vivant tout en ajoutant de nouvelles missions publiques qui vous demanderont de rejoindre la troupe d’Acier dans son combat contre un ennemi appelé le forgeron ancestral.

Cela sera donc l’opportunité d’en apprendre plus sur Ryland Steelcatcher et de notamment le contrôler lors de la mission Galeries de Sombregivre. Visions du passé : L’acier et le feu signe également la refonte de l’œil du nord, qui était jusqu’à maintenant constitué seulement du Panthéon des Hauts Faits. Ainsi, cette zone sera personnalisable et assumera la fonction de base d’opérations pour le joueur.

Enfin, et c’est surement la nouvelle que n’attendaient plus les joueurs, ArenaNet confirme le développement d’une troisième extension, même si celle-ci ne risque pas d’être prête avant un bon bout de temps. On rappelle que la deuxième extension a fait son entrée en fin 2017, il faudra donc se montrer plutôt patient avant d’avoir de véritables nouvelles sur celle-ci. Un premier concept art a cependant été partagé et nous laissera imaginer ce que cette future extension nous réserve.