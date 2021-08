Guild Wars 2 – End of Dragons : Introduction vidéo à la nouvelle spécialisation du nécromancien

Après l’introduction vidéo de la nouvelle spécialisation de l’envoûteur appelée Virtuose, c’est au tour du nécromancien de briller avec le Harbinger : la spécialisation propre à cette classe pour la troisième extension du MMORPG d’ArenaNet.

Souffrir pour être fort

Avec une affinité forte pour les altérations, le nécromancien se verra cette fois-ci doté d’une spécialisation qui permettra de s’infliger à soi-même des altérations, via différents élixirs, afin de tourner ces afflictions en force lors de l’utilisation de différentes capacités. Équipé désormais d’un pistolet, le nécromancien aura à sa disposition de nouvelles compétences d’armes à distance ainsi qu’une nouvelle forme de linceul qui fonctionnera sur le même principe que la spécialisation.

Avec une première révélation hier pour l’Envoûteur, une seconde aujourd’hui pour le Nécromancien, on est en droit de s’attendre au fait que la nouvelle spécialisation dévoilée dès demain soit celle de l’Élémentaliste. Pour rappel, Guild Wars 2 prévoit 3 phases de bêta à partir du 17 août durant lesquelles il sera possible de tester ces spécialisations inédites à End of Dragons.