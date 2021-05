Une fois arrivé dans le hall des anges dans Resident Evil Village, une petite énigme se présentera à Ethan sous la forme de quatre statues qu’il faudra positionner correctement afin de progresser dans l’aventure. Rien de compliqué puisque la solution est inscrite au fond de la salle. Nous allons alors consacré ce guide à la résolution de l’énigme liée aux statues dans le hall des anges.

Quel est le bon positionnement des statues ?

La plaque sur le mur au fond de la salle vous fournira la clé pour résoudre cette énigme. Il est inscrit sur celle-ci : « Quand les femmes sont insensibles aux avances des hommes, les paysans que personne ne regarde remettent à leur seigneur le fruit de leur dur labeur pour que le vin puisse couler ».

Les possibilités ne sont pas très grandes pour cette énigme, il est donc tout à fait possible de tourner les statues un peu aléatoirement jusqu’à trouver la solution. Essayons une approche un peu plus maligne afin d’accorder la position des statues au texte de la plaque.

Orientez donc la statue des trois paysans vers le cavalier. En accord avec le texte, détournez les statues du cavalier et de la femme en robe pour que ces dernières regardent en direction de la statue encapuchonnée et donc loin des trois paysans. Placez ensuite la quatrième statue, celle de la femme encapuchonnée, de sorte à ce qu’elle détourne le regard du cavalier et se mette face à la statue de la femme en robe. L’énigme est alors résolue et un escalier secret se dévoile à vous !

Resident Evil Village est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Google Stadia. Vous pouvez retrouver notre guide complet de Resident Evil Village pour d’autres astuces et soluces.