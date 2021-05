Durant votre périple dans Biomutant, vous croiserez plusieurs personnages qui pourront vous prêter main-forte en vous donnant accès à des services supplémentaires, ou à des gadgets bien utiles comme les véhicules. Remplir ces quêtes sera d’ailleurs essentiel si vous souhaitez les inviter dans l’Arche.

Afin de vous aider à voir qui sont les différents personnages qui peuvent vous confier une quête, nous vous listons ici toutes les missions de personnages disponibles dans le jeu. Vous trouverez ici un listing complet des articles publiés qui traitent de ces différentes quêtes. Cette page sera régulièrement mise à jour après la sortie du jeu avec l’ajout d’articles supplémentaires, n’hésitez donc pas à la consulter régulièrement.

Biomutant est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.