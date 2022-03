Trouver une arme qui joue sur la Foi est assez difficile en début de partie, alors qu’il en existe une qui est sous nos yeux depuis presque le début de l’aventure dans Elden Ring. Il s’agit du Pata runique, une arme de poing que l’on peu trouver assez facilement et qui servira surtout à celles et ceux qui augmentent leur Foi, et qui veulent des attaques au corps à corps rapides. Voici où trouver le Pata runique dans Elden Ring.

Où trouver le Pata runique ?

Emplacement : Table ronde

Pour trouver cette arme, rien de plus simple, puisqu’elle se trouve à la Table ronde. En effet, pour la trouver il faut sauter du balcon du premier étage pour atterrir dans le corridor, mais attention, car une fois au sol, Alberich le Railleur viendra vous envahir.

Ce PNJ est assez redoutable en début de partie, notamment à cause de la Congélation qu’il peut infliger. Rassurez-vous, vous n’aurez pas besoin de le tuer pour obtenir l’arme convoitée.

Il suffit simplement de se rendre dans les pièces à gauche du corridor pour trouver le Pata runique sur un lit. Laissez -vous tuer, téléportez-vous, ou combattez l’envahisseur par la suite, mais dans tous les cas, cette arme sera en votre possession.

Notez que lorsque vous la prendrez à deux mains, elle se dédoublera pour avoir droit à une arme dans chaque main.

