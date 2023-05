Le guide officiel de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est disponible en précommande

Breath of the Wild demandait déjà une patience incroyable pour en venir à bout à 100%, et tout laisse à penser que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sera encore plus grand que son prédécesseur, et donc encore plus long. Pour bien être sûr de ne rien manquer, certains fans vont se tourner vers l’achat d’un guide officiel, qui devrait leur permettre de trouver tous les secrets du jeu. Voici où trouver ce guide The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.