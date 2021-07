Quêtes de la Semaine 7 | Guide Fortnite Saison 7

Il est temps d’accueillir de nouvelles quêtes épiques et légendaires dans la Saison 7 de Fortnite Chapitre 2. Au programme de cette Semaine 6 de quêtes, 7 quêtes épiques sont disponibles avec 5 quêtes légendaires associées avec une forte présence des véhicules et des oeufs extraterrestres.

Les quêtes épiques vous rapporteront chacune 30 000 EXP tandis que les quêtes légendaires vous octroieront également 30 000 EXP chacune sauf les 2 premières qui vous accorderont 45 000 EXP chacune. Au total, toutes les quêtes, épiques et légendaires, vous rapporteront 390 000 EXP cette semaine une fois encore.

Quelles sont les quêtes épiques de la Semaine 7 ?

Utiliser le scanner de reconnaissance pour repérer un adversaire (1)

Visiter Misty Meadows, Catty Corner et le camp de la morue en une seule partie (1)

Battre Antisocial (1)

Conduire une Whiplash dans la tempête (1)

Fouiller des boîtes de munitions (5)

Atteindre la vitesse maximum dans une Whiplash (1)

Ces 6 défis n’ont pas besoin d’aide pour être réussis et devraient être rapidement conclus pour un total de 180 000 EXP. Utilisez les localisation des villes ou du PNJ Antisocial sur la carte en fin d’article pour vous aider. Vous y trouverez également la localisation des voitures Whiplash.

Réussir les défis chronométrés en Whiplash (1)

Les défis chronométrés en voiture Whiplash se présentent sous la forme d’une grosse flèche bleue avec un chronomètre et une roue de voiture dessous. Ils se trouvent par exemple à ces points précis :

Lazy Lake, à côté du bâtiment A Lot O’Auto.

Sur la route menant à Holly Hatchery, proche de l’usine au Sud de Weeping Woods.

Trouvez une voiture à proximité de ces lieux, notamment sur la grosse pierre juste à côté du départ à Lazy Lake (sinon la localisation des voitures est sur la carte en fin d’article) puis rendez-vous au lieu de la course pour démarrer. Réussissez un seul de ces défis pour valider le défi et gagner 30 000 EXP.

Quelles sont les quêtes légendaires de la Semaine 7 ?

Construire une couveuse en bois (1)

Il existe trois endroits possibles pour construire la couveuse sur l’île, deux d’entre eux étant signalés sur la carte en fin d’article. Par exemple, sur la petite île au Nord de Craggy Cliffs, vous trouverez dans un bâtiment la couveuse en forme d’hologramme bleu qui vous attend. Interagissez avec pour la construire et gagner les 45 000 EXP allant avec cette quête.

Marquer un oeuf extraterrestre (1)

Vous trouverez ces petits oeufs un peu verts un peu partout sur la carte, mais notamment plus proche des zones violettes au sol. Par exemple, au Sud-Ouest du centre de la carte, vous trouverez à coup sûr un de ces oeufs. Approchez-vous et appuyez sur la touche de marquage (allez dans vos paramètres pour trouver la touche selon votre plateforme) et marquez-le pour gagner les 45 000 EXP promis.

Obtenir des disques à Pleasant Park ou Craggy Cliffs (2)

Vous trouverez ces disques dans les deux villes citées ci-dessus. Il y en a en tout 9 présents pour seulement 2 à récupérer pour valider le défi. Pour cela, rendez-vous souvent dans les maisons de ces deux villes et fouilles à terre dans les pièces. Puis, ramassez-les pour valider le défi.

Raviver des feux de camp près de différentes couveuses (2)

Pour cette quête, rien de plus compliqué que de vous rendre là où vous avez construit la couveuse précédemment par exemple. Il s’y trouvera forcément un feu de camp très proche. Allumez-le puis dépensez 30 unités de bois pour le raviver le défi. Rendez-vous aux deux couveuses présentes sur la carte en fin d’article pour valider la quête. Nous vous recommandons le mode Foire d’Empoigne pour la rapidité possible et les ressources déjà dans l’inventaire.

Ramasser des livres d’éducation parentale à Holly Hatchery ou Retail Row (2)

Ces livres sont en faite des piles de livres présentes en nombre dans les deux villes citées. Vous n’aurez pas de mal à les localiser dans les maisons, notamment près des bibliothèques. Ramassez deux piles de livres pour valider le défi et gagner 30 000 EXP.

Les cartes récapitulatives de la Semaine 7

Sur les cartes ci-dessous, vous trouverez la position exacte de tous les lieux et objets importants ainsi que la position des PNJ concernés par cette semaine 7 de quêtes épiques et légendaires. Merci à @FNAssist pour son travail.

Carte des quêtes épiques

Cartes des quêtes légendaires

La semaine prochaine, nous découvrirons les nouvelles quêtes disponibles pour la Semaine 8 de cette saison 7. En attendant, vous pouvez parcourir notre guide complet afin d’avoir toutes les informations sur cette saison Invasion. N’oubliez pas d’utiliser le code créateur ACTUGAMING pour vos achats en boutique ou pour le passe de combat.