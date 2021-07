Quêtes de la Semaine 6 | Guide Fortnite Saison 7

Nous sommes rentrés dans une nouvelle semaine, ce qui annonce inévitablement de nouvelles quêtes épiques et légendaires disponibles pour la Saison 7 de Fortnite Chapitre 2. Au programme de cette Semaine 6 de quêtes, 7 quêtes épiques sont disponibles avec 6 quêtes légendaires associées.

Les quêtes épiques vous rapporteront chacune 30 000 EXP tandis que les quêtes légendaires vous octroieront également 30 000 EXP chacune une qui accorde 45 000 EXP et une qui accorde 15 000 EXP. Toutes les quêtes, épiques et légendaires, vous rapporteront au total 390 000 EXP cette semaine.

Quelles sont les quêtes épiques de la Semaine 6 ?

Collecter des lingots (500)

Dépenser des lingots (500)

Détruire de l’équipement sur les soucoupes aspiratrices (3)

Ouvrir des coffres et des boîtes de munitions dans des zones de gravité réduite (3)

Déployer des nanites extraterrestres partout ailleurs que Holly Hatchery (3)

Toutes ces quêtes épiques présentées ici ne demandent pas d’aide particulière étant donné que ce sont des actions déjà connues des joueurs ou déjà effectuées précédemment. Réussissez toutes ces quêtes pour gagner 150 000 EXP au total.

Détruire des arbres extraterrestres (5)

Les arbres extraterrestres se trouvent dans les zones infectées par ceux-ci. Ce sont en réalité les zones au sol violet sur la carte. C’est là que vous aurez plus de chance d’en trouver. Rendez-vous dans un de ces endroits, par exemple, Holly Hatchery, et détruisez 5 arbres extraterrestres (aux allures bizarres vous les reconnaitrez tout de suite) pour valider la quête et gagner les 30 000 EXP promis.

Planter des arbres au passage des souches, au food truck Couverts ou à Radio Fortnite (3)

Ce défi n’est pas très compliqué à réaliser. Vous trouverez des pousses d’arbres un peu partout dans les endroits cités ci-dessus, sous forme d’hologrammes bleus. Approchez-vous et interagissez pour valider le défi.

Quelles sont les quêtes légendaires de la Semaine 6 ?

Recevoir les ordres de Slone dans une cabine téléphonique (1)

Cette quête est désormais usuelle. Trouvez une cabine téléphonique sur l’île (positions précises sur la carte en fin d’article) et répondez au coup de téléphone du Dr Slone pour passer à la suite des défis.

Placer des provisions de survie à la ferme de Rustaud (1)

Ces provisions de survie sont identifiables via des hologrammes bleus au niveau du Domaine du Fermier blindé, à Corny Complex. Vous les trouverez un peu partout autour de la maison. Placez-en un en interagissant avec lui pour valider le défi et remporter les 30 000 EXP promis.

Infliger des dégâts à des adversaires dans les fermes (25)

Ce défi ne demande pas d’aide particulière. Il vous suffira de tomber sur des ennemis dans les fermes de l’île pour leur infliger des dégâts et valider le défi. On vous conseille le mode Foire d’Empoigne, plus propice aux affrontements multiples et rapides.

Utiliser un taureau gonflable (1)

Le taureau gonflable est une des nouveautés de cette saison. Ajouté récemment, cet objet vous permettra de vous déplacer plus rapidement et d’éviter un tir ennemi avant de se dégonfler. Un temps est nécessaire avant de le réutiliser mais vous ne subirez aucun dégâts de chute. Par contre, vous ne pourrez pas vous défendre. Vous trouverez cet objet dans les coffres normaux ou de l’IO.

Placer des leurres de vaches dans les fermes (3)

Ces leurres de vaches seront très simples à trouver. Disséminés tout autour du Domaine du Fermier blindé ou de la ferme principale de Corny Complex, ils sont présents sous forme d’hologrammes bleus. Approchez-vous et interagissez avec pour les placer. Placez 3 leurres pour valider le défi.

Infliger des dégâts à une soucoupe pilotée par un extraterrestre (25)

Ce défi ne demande pas d’aide particulière. Trouvez une soucoupe dans une ville au nom inscrit en violet pour infliger des dégâts et gagner le défi.

Les cartes récapitulatives de la Semaine 6

Sur les cartes ci-dessous, vous trouverez la position exacte de tous les lieux et objets importants ainsi que la position des PNJ concernés par cette semaine 6 de défis. Merci à @FNAssist pour son travail.

Carte des quêtes épiques

Cartes des quêtes légendaires

La semaine prochaine, nous découvrirons les nouvelles quêtes disponibles pour la Semaine 7 de cette saison 7. En attendant, vous pouvez parcourir notre guide complet afin d'avoir toutes les informations sur cette saison Invasion.