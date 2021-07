Quêtes de la Semaine 3 | Guide Fortnite Saison 7

Comme chaque semaine, de nouvelles quêtes sont disponibles dans la Saison 7 de Fortnite Chapitre 2. Au programme de cette Semaine 3, des quêtes épiques au nombre de 7 accompagnées de 6 quêtes légendaires.

Les quêtes épiques vous rapporteront chacune 30 000 EXP tandis que les quêtes légendaires vous octroieront également 30 000 EXP chacune sauf pour la première qui accorde 45 000 EXP. Toutes les quêtes, épiques et légendaires, vous rapporteront au total 375 000 EXP cette semaine une fois encore.

Quelles sont les quêtes épiques de la Semaine 3 ?

Danser près d’un feu de camp allumé (1)

Attraper des poissons dans des bancs de poissons (5)

Détruire des bateaux (3)

Voler sur 20 mètres avec un poulet (20)

Finir dans le top 10 (1)

Tous ces défis ne demandent pas d’aide particulière car étant très classiques. Vous trouverez la localisation des bateaux et autres poulets sur la carte récapitulative en fin d’article. Ces 5 défis réunis vous octroient 150 000 EXP au total, un sacré butin.

Voyager entre différentes toilettes mobiles (1)

Les toilettes mobiles sont apparues sur la carte du Battle Royale lors de la Saison 2 du Chapitre 2, il y a maintenant plus d’un an. Elles n’étaient plus utilisées, notamment dans les quêtes depuis quelques saisons mais les voilà revenues sur le devant de la scène. Vous devez, pour valider le défi et remporter les 30 000 EXP associés, trouver 1 de ces toilettes et l’utiliser pour arriver dans un autre coin de la carte. Leur localisation est présente sur la carte en fin d’article.

Utiliser des écrous et boulons (3)

Les écrous et boulons sont apparus il y a peu dans le jeu et proposent au joueur de faire progresser ses armes grâce à l’utilisation de boulons et écrous que vous pouvez trouver dans les coffres par exemple avant de les combiner avec des armes pour les faire évoluer. Utilisez 3 fois ce type de collectibles pour valider le défi et gagner 30 000 EXP.

Quelles sont les quêtes légendaires de la Semaine 3 ?

Obtenir les ordres de Slone dans une cabine téléphonique (1)

Les cabines téléphoniques vous permettent, si vous décrocher, de souvent repartir avec une quête rapide vous octroyant des lingots d’or pour la plupart. Pour ce défi, vous devrez répondre et écouter ce que le Dr Slone a à vous dire, notamment sur la surveillance de ses ennemis, pour valider le défi, même si vous ne suivez pas la quête qu’elle vous délivre. Faites ceci, en utilisant une cabine présente sur l’île et dont la localisation est indiquée sur la carte en fin d’article, pour gagner 45 000 EXP.

Discuter avec Sunny, Joey ou Beach Brutus (1)

Vous trouverez la localisation exacte de ces PNJ sur la carte en fin d’article. N’oubliez pas qu’il vous suffit de parler avec l’un d’entre eux pour valider le défi. 2 d’entre eux se trouvent notamment sur la plage de Believer Beach, au nord de l’île.

Placer des panneaux de bienvenue à Pleasant Park et Lazy Lake (4)

Ce défi marque le début des hostilités en ce qui concerne le placement d’objets un peu partout sur l’île. En hologramme, vous trouverez à divers endroits de Pleasant Park et de Lazy Lake, des petits panneaux. Approchez-vous et appuyez sur la touche d’intégration pour placer les panneaux. Répétez l’opération 4 fois en tout, en une ou plusieurs parties, pour valider le défi et gagner 30 000 EXP. Leur localisation est située en fin d’article sur la carte associée.

Placer des radiocassettes à Believer Beach (2)

Même punition que le défi précédent ici sauf qu’on vous demandera de vous rendre sur la plage de Believer Beach pour placer des radiocassettes présentées en hologramme comme ci-dessus. Placez deux radios (sur les 3 possibles) pour valider le défi et gagner 30 000 EXP. La localisation exacte est signifiée en fin d’article.

Placer des dispositifs lumineux de communication extraterrestre en haut des montagnes (2)

On prend les mêmes et on recommence. Rendez-vous sur les 4 montagnes les plus élevées de l’île pour trouver à leurs sommets des petits blocs de lumière en hologramme. Placez les éclairages sur au moins deux lieux pour valider le défi et gagner 30 000 EXP.

Collecter de la nourriture pour chat (2)

Pour clôturer cette semaine de quêtes, rendez-vous dans une maison où vous serez sûrs de trouver de la nourriture pour chat, la maison au nord-est de Corny Complet, le hub fermier de l’île. Dans la maison localisée sur la carte ci-dessous, au rez-de-chaussée, vous trouverez les boîtes de pâtée pour chat. Ramassez-en 2 boites pour valider le défi et récolter les 30 000 EXP promis.

Les cartes récapitulatives de la Semaine 3

Sur les cartes ci-dessous, vous trouverez la position exacte de tous les lieux et objets importants ainsi que la positon des PNJ concernés par cette semaine 3 de quêtes épiques est légendaires. Merci à @FNAssist pour son travail.

Carte des quêtes épiques

Cartes des quêtes légendaires

La semaine prochaine, nous découvrirons les nouvelles quêtes disponibles pour la Semaine 4 de cette saison 7. En attendant, vous pouvez parcourir notre guide complet afin d’avoir toutes les informations sur cette saison Invasion. N’oubliez pas d’utiliser le code créateur ACTUGAMING pour vos achats en boutique ou pour le passe de combat.