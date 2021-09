Quêtes de la Semaine 14 (dernière semaine) | Guide Fortnite Saison 7

Nous y sommes, les dernières heures de la Saison 7 de Fortnite Chapitre 2, qui a mis en scène les employés de l’Institut Onirique et le Dr. Slone d’une part et les extraterrestres d’autre part. Dimanche 12 septembre, un événement en direct, Opération : Feu Céleste aura lieu à 22h et mettra un terme à cette guerre d’on ne sait de quelle façon.

En attendant, comme chaque semaine, de nouvelles quêtes épiques et légendaires sont désormais disponibles. Au programme de cette semaine 14 clôturant la saison 7, 7 nouvelles quêtes épiques ainsi que 6 quêtes légendaires.

ATTENTION : Certaines quêtes légendaires semblent comporter d’importants spoilers sur la suite de l’histoire, lisez cet article et jouez en toute connaissance de cause.

Quelles sont les quêtes épiques de la Semaine 14 ?

Activer une faille achetée auprès d’un personnage (1).

Ramasser de la nourriture sur le terrain à Corny Complex (4).

Détruire des oeufs extraterrestres (3).

Eliminer un parasite extraterrestre accroché à quelqu’un (1).

Mettre le feu à des structures à Holly Hatchery et Corny Complex (25).

Infliger des dégâts à des adversaires en étant à bord d’un véhicule (150).

Eclater les pneus des véhicules de l’IO (1).

Quelles sont les quêtes légendaires de la Semaine 14 ?

Recevoir les ordres de Slone dans une cabine téléphonique (1).

Avertir les personnages du désastre à venir (3).

Placer des panneaux d’avertissement (4).

Couper l’alimentation électrique des antennes radar (2).

Arrêter la tentative de sabotage de la taupe (1).

Faire face à Intello (1).

Les cartes récapitulatives de la Semaine 14

Sur les cartes ci-après, vous trouverez la position exacte de tous les lieux, personnages et objets nécessaires pour valider les quêtes de cette dernière semaine de quêtes avant la Saison 8. Merci à @FNAssist pour son travail.

Carte des quêtes épiques

Cartes des quêtes légendaires

Dans quelques jours aura lieu l’événement de fin de saison, Opération : Feu Céleste, qui semble mener vers un gros changement de carte et même un trou noir de plusieurs heures sur le jeu. En attendant de découvrir la nouvelle saison avec nous, vous pouvez parcourir notre guide complet afin d’avoir toutes les informations sur cette saison 7 qui s’achève dimanche 12 septembre. N’oubliez pas d’utiliser le code créateur ACTUGAMING pour vos achats en boutique ou pour le passe de combat de la nouvelle saison.