Au fur et à mesure que vous progresserez dans Final Fantasy XVI, vous obtiendrez des épées de plus en plus puissantes à crafter via la forge de Blackthorne au Repaire de Cid. Mais l’épée la plus puissante que vous pourrez fabriquer se nomme Götterdammerung, du moins dans votre premier partie (le mode New Game + dévoile des nouvelles armes). Voici donc comment obtenir Götterdammerung dans Final Fantasy XVI.