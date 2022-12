Accueil » Guides » Comment faire évolurer Girafarig en Farigiraf – Pokémon Écarlate et Violet

Comme chaque génération de Pokémon, nous avons droit à de nouvelles évolutions qui concernent des Pokémon déjà bien connus. Dans Pokémon Écarlate et Violet, nous avons notamment Girafarig qui bénéficie d’une évolution, cependant la condition à remplir est assez particulière. Voici donc un guide qui vous indique comment faire évoluer Girafarig en Farigiraf.

Où trouver Girafarig dans Pokémon Écarlate et Violet

Avant de savoir comme faire évoluer le Pokémon girafe, il vous faut déjà savoir où il est possible d’en capturer. Vous devriez normalement en croisez assez facilement à l’ouest de Paldea mais voici une carte indiquant les zones d’apparition au cas où.

Comment faire évoluer Girafarig en Farigiraf dans Pokémon Écarlate et Violet

La condition d’évolution est assez simple mais elle peut facilement être manquée en cas de mauvais choix. Pour faire évoluer Girafarig en Farigiraf, il faut que votre Girafarig atteigne le niveau 32 et apprenne l’attaque double laser. Dès l’apprentissage de l’attaque, l’évolution se déclenche immédiatement.

