Le Set de Combattant 1 – Joker de Super Smash Bros Ultimate s’accompagne d’un nouveau mode : le Tableau des esprits additionnels. Il fonctionne différemment du Tableau habituel puisque les esprits restent en permanence. Il n’y a donc ni délai pour les affronter ni apparition aléatoire. Gagner le combat permet même d’obtenir directement l’esprit sans passer par le mini-jeu basé sur le timing. Ce premier pack permet d’affronter 11 esprits issus de Persona 5, majoritairement les équipiers de Joker et les occupants de la Velvet Room.

La liste des Esprits Persona 5

Ici la majorité des combats repose sur le même principe. Il y a un premier combattant à affronter, il représente l’esprit en question. Au bout d’un certain temps, un second personnage vient pour jouer le rôle du Persona. On peut tout à fait ignorer ce dernier puisque le combat prend fin quand l’autre est vaincu. Exceptionnellement, vu que votre serviteur est tout autant fan obsessionnel de Smash que de Persona, je me permets d’expliquer les nombreuses références au jeu d’origine plus ou moins dissimulées par Sakurai et son équipe.

Réussir les 11 combats d’esprits vous donnera un bonus de 10 000 Goldus. Ce guide expliquant les références, il spoile quelques noms de propriétaires de Palaces dans Persona 5 ainsi que l’identité du boss secret du New Game Plus.

Morgana

Adversaire : Pikachu et Félinferno

Puissance totale : 11500

Type : Saisie

Conditions :

Battez le combattant principal.

Un vent violent souffle sur le stage. (Après quelques instants.)

Des renforts arrivent pendant le combat.

Stratégie : Vous aurez probablement besoin d’un esprit de soutien capable d’annuler l’effet de vent pour combattre plus librement. La cible principale est le Mini Pikachu qui tient un Fer létal en référence à son sabre. Il faudra s’en débarrasser rapidement avant l’arrivée d’un Félinferno géant armé d’une Massue minerai qui sera très gênant.

Si Pikachu semble correspondre au niveau de la taille, avec le bonus du masque du costume Pikachu Libre, la référence va encore plus loin puisque la voix japonaise de Morgana est Ikue Ootani aussi connue comme la voix de Pikachu dans le monde entier. Félinferno avec son costume noir et blanc est là pour la représentation plus littérale du mentor des Phantom Thieves mais également de son Persona Zorro qui a une silhouette similaire.

L’omniprésence du vent via les courants d’air du terrain et les tornades de la Massue minerai est un clin d’œil au fait qu’il s’agisse de l’élèment des sorts utilisés par Morgana.

Récompense : Morgana (Esprit primaire)

Ryuji Sakamoto

Adversaire : Captain Falcon et Mii Tireur

Puissance totale : 4800

Type : Défense

Conditions :

Battez le combattant principal.

L’adversaire est équipé d’une batte de base-ball dès le début du combat.

Stratégie : Vous devriez commencer à comprendre le principe de ces combats avec un combattant présent pour représenter le personnage de l’esprit et un autre pour son Persona. Et seul le premier a besoin d’être vaincu. Ici, Captain Falcon et sa batte de base-ball servent à simuler le Phantom Thief le plus athlétique qui se bat à l’aide de gourdins de fortune. Le Mii Pirate géant est un hommage à Captain Kidd, le Persona de Ryuji qui a un canon à la place d’un de ses bras comme le Mii Tireur.

Récompense : Ryuji Sakamoto (Esprit primaire)

Ann Takamaki

Adversaire : Samus sans armure et Peach

Puissance totale : 4500

Type : Attaque

Conditions :

Battez le combattant principal.

Objet (Fleur de feu)

Stratégie : Chevelure blonde, combinaison rouge et fouet, l’association Samus sans armure-Panther semblait trop évidente pour passer à côté. L’absence de flammes est compensée par la présence de Fleurs de feu sur le terrain. Peach et sa robe bouffante servent à représenter Carmen, le Persona d’Ann. Le combat se déroule dans la partie intérieure du Château assiégé, cela fait forcément penser au Palais de Kamoshida. L’endroit est également un château qui accueille de nombreuses statues.

Récompense : Ann Takamaki (Esprit primaire)

Yusuke Kitagawa

Adversaire : Chrom et Roi Dadidou

Puissance totale : 2500

Type : Saisie

Conditions :

Battez le combattant principal.

Des trophées aides hostiles apparaissent. (Après quelques instants.)

Stratégie : Yusuke est un épéiste à cheveux bleus. Quelque chose qui ne manque pas dans Smash grâce à (ou à cause de) Fire Emblem. Mais le choix de Chrom est une référence au doubleur Tomozaku Sugita qui s’occupe des voix japonaises des deux personnages. Cela marche également pour la version anglaise puisque Matt Mercer double également Chrom et Yusuke. Pour le Persona Goemon, c’est le Roi Dadidou qui vient apporter la ressemblance du kimono. Le trophée aide qui vient vous gêner est bien évidemment Vince puisque Yusuke est un peintre.

Le combat se déroule sur le Suzaku Castle pour souligner l’important lien entre le personnage et la tradition japonaise que l’on retrouve également dans le Palais de Madarame.

Récompense : Yusuke Kitagawa (Esprit primaire)

Makoto Niijima

Adversaire : Sheik et Wario

Puissance totale : 3000

Type : Attaque

Conditions :

Battez le combattant principal.

L’adversaire est invisible.

Stratégie : Concentrez-vous sur Sheik. Seul son K.-O. importe pour la réussite de la mission et le Wario invisible servira principalement à faire apparaître sa moto. Il s’agit bien entendu d’une référence à Johanna, le Persona en forme de moto de Makoto.

Récompense : Makoto Niijima (Esprit de soutien)

Futaba Sakura

Adversaire : Inkling

Puissance totale : 2900

Type : Défense

Conditions :

Remportez le combat dans le temps imparti.

Des trophées aide hostiles apparaissent.

Les objets sont attirés par l’adversaire.

Vague d’objets.

Stratégie : Avec sa limite d’une minute et 30 secondes, l’affrontement pourra vite devenir très lourd. Surtout qu’on doit esquiver les attaques de l’Inkling, de Dr Wily et des Galaga qui peuvent tuer à bas pourcentage. En temps normal, la logique voudrait que l’on se concentre sur la défense (et surtout la fuite) en attendant le départ de Wily. Mais la limite pousse à prendre des risques. Autant se précipiter sur les Galagas pour retourner le danger contre l’adversaire.

Même coupe de cheveux, même couleur, Futaba ne pouvait être représentée que par la Fille Inkling dans son costume de base. Le Dr. Wily et son vaisseau viennent remplacer Necronomicon le Persona en forme de soucoupe volante de la navigatrice des Phantom Thieves. Des Boss Galaga font également leur apparition pour rester dans le thème espace et aliens du personnage. L’Inkling qui attire les objets vers elle est peut-être une référence à sa capacité d’influencer le monde cognitif dans Persona 5.

Le combat se déroule sur la version Champ de Bataille du Royaume Champiternel qui rappelle fortement le désert qui sert d’environnement au Palais de Futaba.

Récompense : Futaba Sakura (Esprit de soutien)

Haru Okumura

Adversaire : Villageoise et Daisy

Puissance totale : 2300

Type : Attaque

Conditions :

Battez le combattant principal.

Certains objets apparaissent en grand nombre. (Après quelques instants.)

Stratégie : Pour Haru, Sakurai et son équipe ont tout misé sur la passion du personnage pour le jardinage. La Villageoise a probablement été choisie pour son attaque spéciale bas qui permet de faire pousser un arbre. Des salades apparaissent régulièrement sur le terrain. C’est d’ailleurs la forme Destination Finale de Tomodachi Life. Son jardin sur le toit rappelle celui de l’Académie Shujin, l’endroit où l’on retrouve toujours Haru.

Un peu comme pour Ann avec Peach, c’est Daisy qui vient avec sa robe bouffante pour faire le Persona Milady.

Récompense : Haru Okumura (Esprit primaire)

Goro Akechi

Adversaire : Marth et Pit

Puissance totale : 3800

Type : Neutre

Conditions :

Battez le combattant principal.

Les commandes gauche et droites s’inversent subitement.

Stratégie : Dans Persona 5, Akechi sert de reflet à Joker. C’est peut-être pour cela que les commandes s’inversent régulièrement. Cela peut sembler tiré par les cheveux mais on n’a rien d’autre. La rivalité est telle que l’on s’attendait à voir Joker jouer le rôle d’Akechi, surtout avec ses deux costumes inspirés par le personnage. C’est donc le Prince Marth qui vient interpréter le Prince des Détectives (enfin celui qui voudrait bien ravir le titre à Naoto de Persona 4).

Si Marth a déjà une épée en temps normal, il démarre le combat avec un sabre laser qui ressemble nettement plus à l’arme d’Akechi. Un Pit géant participe pour interprêter le Persona Robin Hood, logique vu son arc et la ressemblance plus poussée que celle avec Link. Le combat se déroule sur la version Champ de Bataille de Fourside dont les buildings peuvent faire penser à ceux de Tokyo.

Récompense : Goro Akechi (Esprit de soutien)

Caroline & Justine

Adversaire : Ice Climbers

Puissance totale : 9700

Type : Défense

Conditions :

Vous subissez de lourds dégâts. (Après quelques instants.)

Remportez le combat dans le temps imparti.

Stratégie : Il n’y avait que le duo des Ice Climbers pour faire celui de Caroline et Justine. Elles ont beau être un boss optionnel dans le New Game Plus, elles ne retiennent pas leurs coups. C’est ce qui explique les gros dégâts que vous subissez de façon apparemment gratuite. Le besoin d’en finir en moins d’une minute est aussi une référence à leur combat qui tournera forcément à votre désavantage s’il dure. Dans les dernières secondes, vos dégâts passent même d’un seul coup à 999%.

La stratégie consiste donc ici aussi à faire le plus de dégâts le plus vite possible. Le combat se déroule dans une version de la Ligue Pokémon de Kalos sans transformations qui double ainsi la Velvet Room. Avec même la musique Aria of the Soul en fond pour souligner le lien.

Récompense : Caroline & Justine (Esprit de soutien)

Igor

Adversaire : Daraen et trois Ridley

Puissance totale : 10 600

Type : Neutre

Conditions :

Battez le combattant principal.

Commencez le combat avec 300% de dégâts.

Vous regagnez beaucoup de santé. (Après quelques instants.)

Objet (Trophée aide)

Stratégie : Contrairement aux autres combats, le personnage à abattre apparait plus tard. Ce qui tombe bien vu que l’on commence avec d’importants dégâts qui sont soignés par la suite. Il faut donc vite se débarrasser des Ridley et surtout monopoliser les trophées aide.

Même si Igor laisse habituellement la gestion des Personas à son assistant, on suppose que ce combat symbolise cette partie de la série de RPG. En effet, les démons récupérés par le protagonistes sont conservés dans des livres ce qui correspond bien à Daraen. Dans ce cas-là les Ridley et les trophées aide sont là pour représenter les différents monstres à invoquer. Là aussi, le combat se déroule dans une version de la Ligue Pokémon de Kalos sans transformations qui double ainsi la Velvet Room.

Récompense : Igor (Esprit de soutien)

Phantom Thieves of Hearts

Adversaire : Joker, Sheik, Chrom, Samus sans Armure, Captain Falcon, Pikachu

Puissance totale : 13 300

Type : Saisie

Conditions :

L’adversaire dispose tout à coup d’un Smash final (Quand l’adversaire est mal en point.)

Des renforts arrivent pendant le combat.

Objet (Morceaux de la génèse)

Stratégie : Vu que l’esprit représente le groupe, on va donc affronter Joker et les représentants de Makoto, Yusuke, Ann, Ryuji et Morgana. Le combat n’est pas aussi compliqué que prévu à condition de ne pas laisser le même adversaire ramasser les trois morceaux de la génèse. L’autre problème est le Smash final de Joker en fin de match qui pourra vous avoir si vous avez déjà pris beaucoup de dégâts. On vous recommande donc de jouer défensif contre le reste de l’équipe avant de rusher le chef.

La présence des morceaux de la genèse est peut-être la référence la plus poussée de tout ce que l’on a pu voir si c’est bien le raisonnement utilisé. Le nom anglais de l’item est Daybreak. La sortie japonaise de Persona 5 avait été précédée de la diffusion d’un OAV (ou épisode spécial) de Persona 5 The Animation dont le titre était the Day Breakers…

Récompense : Phantom Thieves of Hearts (Esprit de soutien)

