L’amélioration de vos héros dans Epic Seven passe par l’équipement, la promotion, ou encore l’éveil. Pour ce dernier, vous aurez besoin de runes et de catalyseurs. Si les runes peuvent se trouver dans le mode Autel de l’Esprit, vous n’aurez pas de mode dédié aux catalyseurs.

Obtenir des catalyseurs

L’éveil des 4 premiers astres d’un héros ne nécessite que des runes, arrivé au 5ème, vous aurez besoin des fameux catalyseurs. Leur type dépend du signe astrologique de votre personnage, mais vous pouvez tout simplement consulter la catégorie « Eveil » de votre héros pour connaître ceux dont il a besoin.

Les catalyseurs ne peuvent être gagnés que via le mode Aventure, ou dans la boutique des histoires secondaires. Concernant le mode Aventure, les catalyseurs figurent dans les récompenses potentielles de chaque niveau, leur obtention est donc aléatoire, et n’est pas systématique. Autre solution : l’achat de catalyseurs dans la boutique de change PA des régions, chaque région en proposant des différents.

Dans quelles régions trouver quels catalyseurs ?

La carte du jeu est divisée en 10 régions, et chacune possède sa boutique… Vérifier chacune d’entre elles pour trouver un catalyseur précis peut devenir fastidieux. Pour se faciliter la vie, voici une liste des catalyseurs par ordre alphabétique, et des régions dans lesquels vous pouvez les trouver :

Anneau de gloire : Taranor ouest (9-1), Taranor est (10)

Badge du petit soleil : Lande nord de Wetheric (7), Taranor ouest (9-1)

Bénédiction d'Orbis : Ezera (1), Lande nord de Wetheric (7)

Boucle d'alarme spéciale : Reingar (2), Taranor ouest (9-1)

Boucle de pouvoir du chemin : Reingar (2), Taranor centre (9-2)

Carapace d'Erikion : Savara (3), Frontière de Farche (3S)

Cendres maudites : Plaine de la brise (8S), Taranor est (10)

Circuit du temps des rêves : Lande sud de Wetheric (6), Lande nord de Wetheric (7)

Croc tordu : Frontière de Farche (3S), Duselnorc (8)

Enchantement brillant : Marécage de Solayu (4-1), Dun Blyraia (5)

Fer de lance tranchant : Marécage de Solayu (4.1), Fôret de Solayu (4-2)

Flamme d'âme : Fôret de Solayu (4-2), Taranor centre (9-2)

Flash mystérieux : Reingar (2), Désert du soleil (5S)

Fourreau en cuir : Fôret de Solayu (4-2), Lande sud de Wetheric (6)

Gelée de Gluant : Ezera (1), Levulin (2S)

Gelée étrange : Levulin (2S), Taranor centre (9-2)

Insigne de l'Ordre du bouclier : Lande du sud de Wetheric (6), Plaine de la brise (8S)

Insigne de souriceau : Savara (3), Frontière de Farche (3S)

Os tâché de sang : Duselnorc (8), Plaine de la brise (8S)

Poussière de la Forêt éternelle : Ezera (1), Dun Blyraia (5)

Rage embrasée : Savara (3), Dun Blyraia (5)

Regard froid : Désert du soleil (5S), Duselnorc (8)

Ultra croc : Levulin (2S), Désert du soleil (5S)

Vision de l'archer : Marécage de Solayu (4-1), Taranor est (10)

Chacun d’entre eux peut être acheté pour 120 PA, 2 fois par semaine. Vous obtenez des PA en achevant des niveaux dans la région dédiée. Vos familiers peuvent par ailleurs vous permettre d’en obtenir plus rapidement, vous pouvez consulter notre guide sur le système des familiers si vous n’en n’avez pas encore compris toutes les fonctionnalités.

