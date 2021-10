Nous avions l’habitude des compagnons depuis quelques épisodes dans la série. Far Cry 6 va cependant quelque peu changer la donne et ne va plus proposer des supports humains mais des animaux qui viendront nous épauler pendant nos escapades. Appelés Amigos, ces compagnons ont différentes capacités et serviront selon les situations. Voici comment avoir tous les amigos, comment faire pour les débloquer et quel est le meilleur amigo. A noter qu’obtenir les 5 amigos du jeu (hors DLC) permettra de débloquer le trophée/succès Amis fidèles.

Guapo

Comment obtenir Guapo ?

Guapo est le premier amigo que vous allez rencontrer. Vous allez d’ailleurs l’obtenir assez rapidement puisqu’il vous sera automatiquement attribué lorsque vous ferez la rencontre de Juan Cortez, dans l’une des premières missions de l’histoire.

Capacités de Guapo

Guapo est un compagnon principalement basé sur l’attaque mais qui peut tenir bien longtemps en combat. Son passif, Ancien Survivant, lui permet de regagner de la santé et de s’autoréanimer lorsqu’il est à terre.

Régulation interne Description : Spécimen à sang froid redoutable. Guapo regagne automatiquement de la santé pendant les combats. Prérequis :

Bête acculée Description : Ne culant jamais devant l’adversité. Guapo devient plus résistent à tous les types de dégâts lorsque sa santé est inférieur à 50%. Prérequis :

Métabolisme de reptile Description : Des millénaires d’évolution ayant fait de Guapo un combattant chevronné, sa capacité d’autoréanimation restaure désormais 90% de sa santé. Prérequis : Guapo doit éliminer 50 cibles



Chorizo

Comment obtenir Chorizo ?

Pour débloquer Chorizo, vous devez d’abord avoir accès au campement des Monteiro à Costa Del Mar et réaliser la quête où vous avez rencontré Philly. Une fois que c’est fait, Chorizo sera présent au campement et une mission pourra être lancée en allant le voir (via le tableau à côté de lui). Terminez l’histoire de Yara « C’est qui, le bon Toutou ? » où il faut chercher de la Viande de crocodile puis faites la mission qui suit « Va chercher » (où l’on suit le chien au camp) pour débloquer ensuite Chorizo en tant qu’amigo.

Capacités de Chorizo

Chorizo est le compagnon canin attendrissant du jeu. Avec sa bouille toute mignonne, il va pouvoir distraire les ennemis. Pas d’attaque frontale donc, Chorizo ira détourner l’attention des adversaires pour vous permettre de passer dans leur dos ou de les attaquer furtivement. Ses compétences lui permettent d’obtenir plus facilement des ressources.

Saint-Hubert Description : L’odorat surdéveloppé de Chorizo lui permet de marquer les matériaux de fabrication des environs Prérequis : Distraire 10 ennemis avec Chorizo

Tu peux tout faire Description : Grattez cet adorable perrito derrière les oreilles pour recevoir en retour toute son affection (et un peu de santé) Prérequis : Chorizo doit marquer 36 conteneurs de butin

Sens affutés Description : Toujours en quête d’un petit en-cas, Chorizo pourra à l’occasion déterrer des ressources Prérequis : Chorizo doit utiliser ses capacités de guérison 50 fois



Chicharrón

Comment obtenir Chicharrón ?

Vous devez réaliser une histoire de Yara décomposée en 3 missions pour obtenir le coq. Celle-ci se lance à partir d’une note au camp des Monts Patriotas « Le meilleur ennemi de l’homme » à El Este. Parlez à Reinaldo là-bas qui vous donnera la première quête. C’est simple, les trois quêtes se suivent avec des objectifs simples (démolir des soldats et des chiens de l’armée). Les deux quêtes suivantes s’appellent Prise de Bec et A Tire-d’aile.

Capacités de Chicharrón

Chicharrón est un sacré bout en train mais surtout, un coq destructeur hors-pair. Il s’agit clairement du compagnon idéal pour les affrontements directs. Son passif lui permet de se propulser à distance et de sauter sur l’ennemi. Si vous ne jouez pas trop infiltration et que vous voulez surtout foncer dans le tas, Chicharrón est le parfait amigo.

Rage sous stéroïdes Description : Chicharrón ne se laisse pas avoir comme ça. Lorsque sa santé est inférieure à 70%, il attaque plus rapidement et inflige deux fois plus de dégâts. Prérequis : Chicharrón doit tuer 12 ennemis

Piaf très enragé Description : En se propulsant dans les airs, Chicharrón peut projeter les ennemis au sol avec l’attaque Piaf enragé. Prérequis : Chicharrón doit tuer 24 ennemis en mode Rage sous stéroïdes

Pied de poule Description : Des années de combats de coqs ont aiguisé les sens de Chicharrón. Pendant la Rage sous stéroïdes, il a plus de chances d’esquiver les ennemies ennemies. Prérequis : Rendez 50 ennemis à l’aide de l’attaque Piaf très enragé.



Boum-Boum

Comment obtenir Boum-Boum ?

Pour débloquer Boum-Boum, vous devez réaliser une quête d’histoire. Vous l’obtiendrez alors automatiquement au cours de celle-ci, puisque Boum-Boum se retrouve coincé dans le conteneur McKay Bleu Clair que vous devez ouvrir. Débloquer Boum-Boum se fait lors de la quête Course à l’Armement, donnée par Juan Cortez. Celle-ci se déroulera à Balaceras dans la Valle de Oro.

Capacités de Boum-Boum

Boum-Boum se la joue aussi furtif qu’intéressant sur les ressources. Son passif lui permet d’en récupérer sur les ennemis morts. Il est aussi assez vif et est un amigo équilibré. A noter qu’il tombe assez facilement au combat si vous ne disposez pas de sa troisième compétence.

Pointer Description : Faites appel à l’instinct de votre compagnon à fourrure : marquez la position des troupes ennemies et des animaux pour prévoir une attaque surprise Prérequis : Boum-Boum doit récupérer des ressources sur 10 morts

Pisteur expert Description : Boum-Boum a mené une vie consacrée à la traque. Il a ainsi affûté son flair et peut désormais marquer les ennemis de plus loin et vous aider à prévoir une attaque tout en discrétion. Prérequis : Boum-Boum doit marquer 24 animaux

Couche épaisse Description : Grâce à son pelage plus épais, votre petite brute peut encaisser plus de dégâts. Mais bon courage lorsqu’il faudra le laver. Prérequis : Boum-Boum doit marquer 50 ennemis.



Oluso

Comment obtenir Oluso ?

Pour obtenir Oluso, vous allez devoir réaliser la quête Bénédictions de Triada, qui est à récupérer dans la grotte des Oluwas, à Isla Santuario. Cette quête est une succession de 3 chasses au trésor où il faut récupérer des reliques dans les trois provinces.

Capacités de Oluso

Oluso est de loin le meilleur compagnon pour l’infiltration. Et de très loin. Son passif lui permet de tuer les ennemis en silence, et couplé à ce que vous avez obtenu (supremo et arme) dans la grotte des Oluwas, vous pouvez avoir un sacré combo. Il permet aussi de dissimuler les corps facilement.

Chance de Mimo Abosi Description : Même au cœur du combat, Oluso réussira plus facilement des exécutions discrètes Prérequis : Oluso doit tuer 12 ennemis dans une zone interdite

Fureur d’Ida Description : Une exécution réussie frappera de terreur les ennemis proches, les incitant à fuir Prérequis : Oluso doit tuer 24 ennemis avec une exécution

Brume d’Oku Description : Oluso s’entoure d’un voile de fumée lorsque sa santé est inférieure à 50% Elle est alors immunisée contre tous les types de dégâts, se fait repérer moins facilement et régénère sa santé plus rapidement. Prérequis : Oluso doit infliger Peur à 50 ennemis.



K-900

Comment obtenir K-900?

K-900 est un cyber-chien qui n’est disponible qu’en achetant le DLC Blood Dragon. Il n’est actuellement pas possible de débloquer cet amigo autrement. Le DLC est compris dans l’édition Gold mais aussi dans l’édition Ultimate. Vous le débloquerez alors automatiquement une fois que vous avez quitté l’île de départ.

Capacités de K-900

K-900 est un amigo « tactique », qui vient vous aider avec ses compétences stratégiques. Son passif Enveloppe de Fer lui permet de subir moins de dégâts par balles et de devenir immunisé contre le poisson et les flammes.

Super Vision Description : De puissants capteurs optiques capables de marquer les tourelles, les caméras de sécurité, les fils de détente et les alarmes vous permettent de planifier votre attaque Prérequis : K-900 doit subir 100 points de dégâts ennemis

Super Vision !!! Description : Grâce à ses systèmes de ciblage avancé, les attaques sur les ennemis marqués infligent plus de dégâts. Prérequis : K-900 doit marquer 24 systèmes de sécurité

Protocole de l’extermination Description : Il est muni d’un protocole d’autodestruction qui s’enclenchera s’il perd toute sa santé. Echappez-vous grâce à ce courageux sacrifice ! Prérequis : K-900 doit détruire 500 ennemis marqués



Champagne

Comment obtenir Champagne ?

Tout comme K-900, Campagne est un compagnon qui ne se débloque avec un DLC. Il est disponible via le DLC Vice Pack, qui est compris dans l’édition Ultimate. Attention, il n’est pas disponible dans l’édition Gold.

Capacités de Champagne

Champagne est un amigo un peu spécial puisqu’en plus d’attaquer furtivement, la bête permet de collecter des pesos supplémentaires sur les ennemis morts.

Le fric, c’est chic Description : Esclave de l’opulence. Champagne réussira plus souvent ses exécutions sur les ennemis si vous avez beaucoup d’argent sur votre compte Prérequis : Tuer 12 ennemis avec Champagne

Instinct de prédateur Description : Champagne dépouille les ennemis après les avoir tués par exécution silencieuse. Comme quoi, il n’y a pas que les chiens qui savent rapporter. Prérequis : Tuer 24 ennemis avec Champagne

Grognement terrible : Description : Lorsque Champagne subit des dégâts, elle peut pousser un puissant rugissement qui renversera les ennemis à proximité, avant de courir se mettre à l’abri. Prérequis : Récupérer 1000 pesos sur les ennemis morts avec Champagne

Voilà, vous savez tout sur les amigos de Far Cry 6. Si jamais vous cherchez des astuces complémentaires, n’hésitez pas à vous rendre sur notre soluce complète où l’on vous propose notamment un guide complet des collectibles.