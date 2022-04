GTA V : Les versions PS5 et Xbox Series arriveront en boîte le 12 avril, voici où les précommander

Les versions PS5 et Xbox Series de GTA V ne proposaient pas de mises à niveau next-gen gratuite, comme on avait pu s’en douter, et la stratégie de Rockstar a payé puisque ces versions ont été propulsées en tête des ventes en Grande-Bretagne, devenant ainsi le deuxième meilleur lancement en dématérialisé pour l’année 2022 sur ce territoire. Mais il faut se dire qu’en plus de ce succès, le studio et Take-Two compte aussi sur la sortie de ces versions en physique, qui arrivera tout prochainement.

Où précommander GTA V en version physique sur PS5 et Xbox Series ?

Grâce aux précommandes qui ont débuté, on a pu apprendre que les versions boîtes de GTA V sur PS5 et Xbox Series arriveront le 12 avril prochain, soit dans une petite semaine. Et puisque certains préfèrent le physique au dématérialisé, cette version boîte sera assurément très prisée.

Les précommandes de ces versions physiques PS5 et Xbox Series ont donc désormais démarré, notamment chez Fnac, Amazon et Cdiscount, où il est possible de retrouver le jeu aux alentours de 40 €.

Où précommander la version PS5 de GTA V ?

Où précommander la version Xbox Series de GTA V ?

Pour en savoir plus sur les versions next-gen de GTA V, n’hésitez pas à consulter notre test complet.