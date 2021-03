GTA Online : Un joueur trouve comment réduire les temps de chargement sur PC, Rockstar le remercie

Les communautés des jeux ont parfois beaucoup de talent, et aident à mettre en évidence des points que les développeurs n’ont pas réussi à voir. Si le problème des longs temps de chargement était connu au sein de Rockstar pour GTA Online, le studio n’avait toujours pas déployé de correctif pour palier à cela, ce qui a alors donné l’idée à un utilisateur de corriger lui-même le problème.

Réduire les temps de chargements, c’était visiblement possible

Comme on l’apprend via PC Gamer, un utilisateur de Github du nom de tostercx (t0st) aurait découvert un moyen de réduire les temps de chargement de 70% dans GTA Online sur PC. Tout cela a alors été expliqué sur la page de t0st, où l’on peut voir comme cela est réalisable et où il explique sa démarche. Le tout est assez technique, mais pour un développeur, il précise que cela ne prendrait pas plus d’une journée pour être corrigé.

Il précise alors que Rockstar l’a contacté après avoir entendu parler de sa solution, afin de lui confirmer qu’un correctif était bien en cours de route suite à sa démarche. Le studio lui aurait d’ailleurs offert 10 000 dollars suite à sa découverte, dans le cadre d’un programme mis en place par Rockstar qui vise à rechercher des bugs (même si cela est normalement réservé à ceux trouvant des failles de sécurité).

On devrait donc avoir prochainement droit à un patch qui devrait réduire les temps de chargement de GTA Online sur PC, le tout grâce à t0st.