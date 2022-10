Gotham Knights : Des patchs arrivent pour améliorer les versions consoles

Prendre la relève de Batman semble être une tâche bien compliquée pour la Bat-Family. Le titre de Warner Bros Games Montréal a eu du mal à convaincre pour ses premiers jours de commercialisation, du moins d’un point de vue critique, puisque beaucoup ont souligné le fait que le jeu rencontrait pas mal de problèmes techniques. Visiblement alerté sur tous ses soucis, le studio a récemment pris la parole pour annoncer que plusieurs patchs arrivaient pour Gotham Knights.

Calling all Knights! Thank you to the Community for your continued support of #GothamKnights. It's amazing to see the game live and in your hands! As we begin to roll out Patches, we'd like to outline what to expect in the coming weeks as well as clarify some things: (1/7)

