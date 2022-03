Gotham Knights annonce sa date de sortie par surprise, rendez-vous le 25 octobre

Le State of Play organisé ce soir par Sony laisse place à tous les fantasmes, quand bien même le constructeur a précisé qu’il serait majoritairement dédié aux jeux en provenance d’éditeurs japonais. Avec la rumeur d’une bêta suite à des mentions de playtest trouvées sur Steam, Gotham Knights semblait être l’un des rares jeux occidentaux à avoir une chance de passer nous faire coucou ce soir, mais il a préféré lâcher sa date de sortie cet après-midi, sans prévenir.

Gotham will always need its heroes. Suit up for an all-new adventure on 10.25.22. #GothamKnights pic.twitter.com/d7oV2LbcT8

— Gotham Knights (@GothamKnights) March 9, 2022