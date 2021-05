God of War Ragnarok : Sony confirme le nom, pas Cory Barlog

Le prochain God of War a été mentionné dans le document pour les investisseurs de Sony qui a dévoilé l’arrivée d’Uncharted 4 sur PC. Mais merci de ne pas vous hyper pour rien, pas de fenêtre de sortie ou quoi que ce soit, PlayStation semble juste confirmer le nom donné par les fans à cette suite. Mais cela clarifie pas la situation pour autant…

Nous on propose God of War : BOY II MENZ

Le logo utilisé dans la communication officielle est un montage de fan trouvé sur Internet, ce qui sous-entend que la confirmation vient plus d’un communiquant zélé qu’autre chose. Une pratique qui n’est pas un cas isolé dans le document puisque l’illustration de la série The Last of Us est également un fanart.

Le producteur du jeu Cory Barlog n’a visiblement pas apprécié en réagissant sur Twitter avec un gif du Captain Picard de Star Trek en plein facepalm pour montrer son mécontentement. La question est désormais de savoir s’il est plus froissé par l’image en question ou par la présence du nom God of War Ragnarok.

Bref, ceci est un article pas très pertinent de prime abord, mais il nous semblait intéressant de montrer et d’expliquer ce petit problème de communication interne (qui sera probablement bien exploité par certains influenceurs peu scrupuleux). Et tant qu’on y est : Sony, vous vous croyez où à vous moquer du score Metacritic de notre Knack adoré ?