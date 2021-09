God of War Ragnarok se déroulera lui aussi façon plan-séquence

La présentation de God of War Ragnarok avait conclu le PlayStation Showcase de la semaine dernière avec un trailer certes très impressionnant, mais qui avait également indiqué que ce nouvel opus se situait dans le droite lignée de son prédécesseur, sans trop de bouleversements. Parmi les choses que l’on retrouvera aussi dans cette suite, c’est une idée de mise en scène qui avait été très bien accueillie sur l’épisode de 2018, à savoir le fait que le jeu se déroule sur un seul et unique plan-séquence.

Pas de coupures ici

One, unbroken shot like 2018. — Matt Sophos (@mattsophos) September 9, 2021

C’est Matt Sophos, directeur narratif de cette suite qui l’a confirmé sur Twitter lorsqu’un fan lui a demandé si toute l’aventure était « filmée » en un seul plan ou non. Ce à quoi il a répondu à l’affirmative, en précisant que ce serait bien le même genre de mise en scène que ce que l’on a pu voir avec le dernier God of War.

Une bonne nouvelle donc, étant donné que ce plan-séquence avait permis au dernier opus de bien maitriser sa narration, en nous mettant au plus proche de Kratos et Atreus. Espérons donc que le résultat soit aussi réussi dans God of Ragnarok, qui devrait sortir en 2022 sur PS4 et PS5.