God Of War Ragnarok listé chez l’organisme de classification coréen, des annonces pour bientôt ?

Décidément, Sony et PlayStation font beaucoup parler d’eux aujourd’hui. Le groupe a révélé tout un tas d’informations sur sa stratégie à venir, en développant davantage les portages PC et en sortant 2 jeux service dans les mois à venir, mais il ne s’agirait pas d’oublier que le prochain gros blockbuster des PlayStation Studios, God Of War Ragnarok, prépare aussi sa sortie dès 2022. Et le jeu vient aujourd’hui refaire parler de lui grâce à l’organisme de classification coréen.

God of War Ragnarok have been rated in Korea: https://t.co/P1ot1t9aum pic.twitter.com/o1qfsyUDVB

Sur Twitter, The_Marmolade relaye que God of War Ragnarok a bien été enregistré sur l’organisme de classification, avec l’avertissement le plus élevée, soit l’équivalent du PEGI 18 chez nous.

Ce genre de listing ne confirme rien, mais donne tout de même bien le sentiment que le jeu va bien sortir en 2022, comme cela était promis. Il faut rappeler que Horizon Forbidden West avait été repéré chez le même organisme trois mois avant sa sortie officielle, tandis que Ratchet & Clank: Rift Apart avait été listé en février, avant sa sortie en juin.

De quoi espérer une sortie pour God of War Ragnarok en septembre, comme des données du PlayStation Store l’avaient indiqué ? Cela correspondraient aussi à la date indiquée par la mise en vente de nouveaux produits liés au jeu sur le site Geeky Zone, qui listent une sortie pour septembre.

A batch of God Of War Ragnarok merchandise have been spotted on Geeky Zone in the UK with majority of them with having an September date. Source: https://t.co/VSLoeeNPLa pic.twitter.com/VW6hyeTJ0C

