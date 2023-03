Accueil > Actualités > God of War Ragnarok : L’acteur derrière Tyr tease un retour

La saga nordique de la licence God of War s’est normalement terminée avec God of War Ragnarok. Cette mythologie aurait pu constituer une trilogie, mais les équipes de Santa Monica Studios ont préféré opter pour la formule du diptyque, en laissant maintenant la place à une toute nouvelle direction pour la série. En attendant de savoir vers où cette dernière se dirige, l’acteur qui double Tyr dans le jeu a laissé entendre que ce n’était pas la dernière fois que l’on voyait l’autre dieu de la guerre.

Une apparition dans un autre jeu, ou un autre médium ?

Selon Shark Games (relayé par VGC), Ben Prendergast, qui double Tyr dans la version originale de God of War Ragnarok, était présent ce week-end à la PAX East durant un panel consacré au jeu. Dans ce dernier, il aurait déclaré : « Et je vais dire ceci – ce n’est pas la dernière fois que vous verrez Tyr. »

Une déclaration qui peut vouloir dire beaucoup de choses quant au destin du personnage, qui peut très bien s’écrire en dehors d’une suite en jeu vidéo. On pense par exemple à un potentiel comics, ou à la série TV actuellement en production chez Amazon. On imagine mal l’acteur confirmer indirectement la présence de son personnage dans un jeu God of War encore non-annoncé, qui se déroulerait probablement dans un lieu avec une autre mythologie, mais qui sait.

God of War Ragnarök est disponible sur PS4 et PS5. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test complet.