God of War Ragnarok : Gameplay, mondes, fin nordique… Tout savoir en 5 minutes

Déjà attendu par les fans dès la sortie du reboot en 2018, God of War Ragnarok s’est enfin présenté lors de la conférence PlayStation. On a ainsi pu y découvrir du gameplay et attester des quelques évolutions, que ce soit au niveau des mécaniques ou des graphismes. Si vous voulez tout savoir sur cet épisode, qui sera le dernier dans la mythologie nordique, on vous résume tout dans cette vidéo.

Pour l’instant, God of War Ragnarok n’a pas encore de date de sortie mais est pressenti pour une arrivée en 2022. On sait cependant qu’il arrivera bien sur PlayStation 4 et PlayStation 5.