Gloomhaven : Le DLC « Jaws of the lion » sera disponible le 17 mai prochain

Le RPG tactique Gloomhaven va bientôt prolonger son expérience avec l’arrivée du DLC « Jaws of the lion ». En plus de nous dévoiler sa date de sortie, Asmodee Digital et Flaming Fowl Studio nous donnent quelques détails sur le contenu.

Se jeter dans la gueule du lion

Alors que le jeu de base adaptait le jeu de plateau éponyme de Isaac Childes, « Jaws of the lion » fera de même en proposant une nouvelle aventure en compagnie de 4 nouveaux mercenaires. Le DLC promet pas moins de 30 heures de jeu dont 25 scénarios et un tas de nouveaux ennemis. Vous pourrez ainsi explorer un nouveau pan de Gloomhaven en combattant une nouvelle menace : Les sectes et les vermlings pullulent en ville, des habitants sont portés disparus chaque nuit et de lugubres rumeurs se propagent ; on parle de hurlements épouvantables, de voix étranges et d’effusion de sang.

En outre, 24 nouveaux objectifs de combat seront disponibles dans les campagnes Histoire et Maitre de guilde, permettant aux joueurs de choisir entre Red Guard, Hatchet, Demolitionist et Void Warden. On note encore 10 nouveaux ennemis et boss ainsi que 22 nouveaux évènements en ville, et 10 nouveaux objets à récupérer.

Gloomhaven – Jaws of the Lion sera disponible le 17 mai prochain sur PC (via Steam et GoG) et Mac pour un prix de 17,99€ (une offre de -15% est disponible durant la période de précommande). Il vous faudra avoir complété le second scénario du jeu de base pour y avoir accès.