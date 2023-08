Ghostrunner 2 s’apprête à refaire parler de lui avant la Gamescom et ouvre les inscriptions pour sa bêta fermée

On ne l’attendait pas forcément si tôt mais Ghostrunner 2 a été officialisé lors du dernier PlayStation Showcase avec un premier teaser prometteur. Le titre de 505 Games et de One More Level nous avait même annoncé une sortie cette année, mais en l’absence de nouvelles, on en est venu à penser que le jeu pourrait être reporté à l’année prochaine. L’éditeur nous tiendra vite au courant puisqu’un rendez-vous est fixé avant la Gamescom, tout comme la promesse d’une bêta imminente.