Ghost of Tsushima : La mise à jour 1.05 déployée aujourd’hui, les détails

Sorti le 17 juillet dernier, Ghost of Tsushima a déjà connu un petit succès, aussi bien critique que commercial. Après avoir déployé un patch day one et d’autres mises à jour correctives, l’exclusivité PlayStation 4 accueille du nouveau contenu avec la mise à jour 1.05. On fait le point sur les nouveautés.

Patchnote 1.05 Ghost of Tsushima

Cette mise à jour, qui sera publiée plus tard en cette journée du 27 juillet, apporte son lot d’améliorations. Mais elle ajoute surtout un tout nouveau mode de difficulté, Létal. Un cran au-dessus des difficultés déjà connues, celle-ci rendra les armes des ennemis plus mortelles. Le katana de Jin sera lui aussi plus puissant, tandis que les ennemis seront plus agressifs. Dans leur comportement lors des joutes mais également dans leur perception à vous détecter. Les fenêtres d’esquives et de contre seront aussi réduites.

Une option liée aux affrontements fait aussi son apparition. Il sera possible de baisser l’intensité des combats. A l’inverse du nouveau mode de difficulté, cette option permettra de bloquer des attaques pourtant impossibles à parer ou encore de stopper l’enchaînement d’un ennemi lorsque celui-ci vous touche en plein combo. Ils arrêteront aussi d’attaquer lorsque vous vous guérissez. De quoi rendre l’aventure encore plus facile.

En plus de ce nouveau mode de difficulté, le patch 1.05 ajoute de nouvelles options dans le menu d’accessibilité. Il sera possible d’augmenter de 150% la taille des sous-titres et des autres indications comme les objectifs et interactions. Il est aussi possible d’enlever le nom de l’interlocuteur et d’utiliser de nouvelles couleurs de texte en plus du blanc (jaune, vert, rouge, bleu).