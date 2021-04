Genshin Impact : Rosalia dévoile son moveset et ses capacités en vidéo

La deuxième partie de la version 1.4 de Genshin Impact s’apprête à commencer, avec de nouveaux événements et l’arrivée d’une nouvelle bannière consacrée à Tartaglia. Mais cette dernière mettra aussi en avant le nouveau personnage 4 étoiles, à sa voir Rosalia, qui nous montre ici ses capacités en vidéo.

Une soeur qui jette un froid

On a déjà eu droit à quelques vidéos concernant le personnage, mais celle-ci présente en détail tout ce qu’il y a à savoir sur Rosalia. C’est donc l’occasion de jeter un oeil à son gameplay et à ses capacités, avant de se décider à l’invoquer ou non via la bannière « Adieux au Nord ».

Pour rappel, étant donné sa nature de personnage 4 étoiles, elle rejoindra ensuite la bannière permanente et pourra être invoquée sur cette dernière au même titre que les autres 4 étoiles.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, iOS et Android, et sera bientôt disponible sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet et notre guide sur les Milles Questions de Paimon, un événement qui a fait son retour aujourd’hui.