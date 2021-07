Après avoir annoncé deux jeux Battlefield gratuits, Amazon et son service Prime Gaming va récompenser les abonnés qui jouent à Genshin Impact. Si vous disposez d’un compte Prime, vous pouvez dès aujourd’hui récupérer diverses récompenses, telles que des primo-gemmes ou encore des livres d’expérience.

Des récompenses mensuelles

Dès cette nuit et pour une durée de plusieurs mois, il est possible d’obtenir plusieurs récompenses pour Genshin Impact. Il s’agit d’une distribution de codes d’échange uniques à rentrer sur votre compte. Vous savez, ces fameux codes promotion à rentrer dans la section du même nom, dans l’onglet Compte de vos paramètres.

Chaque code vous permettra d’obtenir plusieurs récompenses et Amazon semble nous gâter puisque le site nous montre un total de 8 récompenses à débloquer jusqu’au mois de décembre, avec deux fournées en septembre et en novembre. Toutes les récompenses ne sont pas connues mais on sait déjà qu’il y a en juillet :

60 primo-gemmes

8 leçons du héros

5 pizzas aux champignons

En août, vous aurez droit à 1 x résine fragile. 8 x minerais d’amélioration mystique et 20 000 x Mora.

Comment récupérer ses récompenses Prime Gaming ?

Pour récupérer ces récompenses, il est nécessaire d’avoir un compte Prime sur Amazon. Si vous ne l’êtes pas, vous pouvez vous abonner ou tester l’offre gratuite 30 jours. Puis il suffit de se rendre sur la page Amazon Prime Gaming et d’aller réclamer la récompense. Une fois que c’est fait, vous aurez un code à échanger dans la partie adéquate, donc dans vos paramètres. Vous recevrez les cadeaux par courrier.

Si vous avez récemment (re)lancé le jeu de miHoYo, on vous invite à consulter nos guides de Genshin Impact ou à découvrir notre soluce complète d’Inazuma, qui recense de nombreuses astuces.