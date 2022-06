Genshin Impact présentera sa version 2.8 le samedi 2 juillet

Alors que les fuites s’accumulent autour du jeu sur les réseaux sociaux, HoYoverse tente tant bien que mal de conserver son planning habituel de communication. La version 2.7 de Genshin Impact est sur le point de s’achever, le studio prépare la prochaine mise à jour pour le jeu, et on sait maintenant quand le stream de présentation de la version 2.8 sera diffusé.

Version 2.8 Special Program Preview📣

Dear Travelers,

The special program will premiere on the official Twitch channel on 7/2, 08:00 AM (UTC-4)!

>>>https://t.co/iSfDaDRH9w

It feature juicy details about V2.8. It will also "drop" some redemption codes and more!#GenshinImpact pic.twitter.com/G7rVshJ9ki

— Genshin Impact (@GenshinImpact) June 30, 2022