Genshin Impact présentera sa version 2.3 le 12 novembre, Arataki Itto, Gorou et Albedo au programme

La version 2.2 de Genshin Impact est déjà presque derrière nous, et il est temps de s’intéresser à la mise à jour 2.3, qui apportera certainement de tas de nouvelles activités à découvrir. Le studio miHoYo nous donne désormais rendez-vous pour le prochain livestream de présentation, qui aura lieu ce vendredi.

Un festival de personnages Géo ?

Annonce du programme spécial de la version 2.3 Un programme spécial sur la nouvelle version sera diffusé :

– 12 novembre à 13 h 00 (UTC +1) sur Twitch.

https://t.co/15HKtWHJen

– 12 novembre à 17 h 00 (UTC +1) sur YouTube.

https://t.co/VvGinSppBX#GenshinImpact

Dès le 12 novembre à 13 heures, il sera possible de jeter un oeil à l’avenir du jeu, avec un stream de présentation d’abord sur Twitch, puis sur YouTube dès 17 heures. Evidemment, vous retrouverez toutes les informations sur notre site une fois le premier stream terminé, avec les habituels codes de primo-gemmes à entrer pour bénéficier de récompenses gratuites.

Avec l’image de cette présentation et les informations dévoilées par le studio il y a quelques semaines, on se doute que Gorou et le nouveau personnage, Arataki Itto, seront au centre de la mise à jour. De plus, on y aperçoit Albedo, ce qui pourrait indiquer un potentiel rerun de sa bannière, presque un an après la sortie du personnage.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.