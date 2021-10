Genshin Impact révèle un tout nouveau personnage, Arataki Itto

C’est désormais une (bonne) habitude que miHoYo a prise à l’arrivée de chaque nouvelle mise à jour de Genshin Impact. Depuis la version 2.0, le studio révélé en avance qui seront les prochains personnages à arriver dans la mise à jour qui viendra après celle qui est sur le point de débarquer, histoire que la communauté puisse penser à conserver ses primo-gemmes ou non. Et on connait maintenant l’identité d’un nouveau héros, qui devrait donc arriver durant la version 2.3 du jeu.

Le festival Géo en approche

◆ Arataki Itto ‧ Héros de Hanamizaka

◆ Premier et plus grand chef du gang Arataki

◆ Géo

◆ Taurus Iracundus#GenshinImpact pic.twitter.com/0YmDJzgey6 — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) October 11, 2021

C’est donc Arataki Itto qui est dévoilé, et qui est là un personnage complétement nouveau, que l’on avait pas encore vu dans le jeu. S’il était possible de retrouver quelques références à son nom au sein d’Inazuma, c’est la première fois que l’on voit son look, et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce personnage se distingue assez facilement des autres. Il s’agira probablement d’un personnage 5 étoiles, de type Géo et maniant une épée à deux mains, ou plutôt une masse (mais le type d’arme sera le même).

Il sera accompagné par Gorou, que l’on a déjà vu par le passé dans le jeu. Il s’agira là d’un archer Géo, qui devrait aussi être disponible en version 2.3, qui arrivera dans un peu plus de six semaines, après la version 2.2.

« La bienveillance et la loyauté sont des valeurs représentatives de la vertu. Mon ami Gorou est de ce fait sans aucun doute un général vertueux. » – Kaedehara Kazuha ◆ Gorou ‧ Guerrier canin

◆ Général de l'armée de Watatsumi

◆ Géo

◆ Canis Bellatoris pic.twitter.com/Es4Vox0vNs — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) October 11, 2021

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.