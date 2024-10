Genshin Impact présente les personnages qui seront disponible dans sa version 5.2, Chasca et Ororon

Un aperçu des futurs gouffres à primo-gemmes

Le premier personnage de cette version 5.2, qui n’arrivera pas avant six semaines, se nomme Chasca. Elle ne vous est peut-être pas complètement inconnue puisque cette médiatrice des Tlalocans a déjà été présentée par le passé. On peut se douter qu’il s’agira là d’un personnage 5 étoiles et on a la confirmation qu’elle sera de type Anémo.

« Nous avons profondément compris la nature malavisée et imprudente de notre récent comportement. Nous avons accepté de mettre de côté les conflits et d'avancer ensemble… Cette déclaration est entièrement volontaire et sans aucune objection. De plus, nous souhaitons remercier… pic.twitter.com/EMvsVrVwWs — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) October 7, 2024

Elle ne sera pas seule au programme de la version 5.2 du jeu puisque Ororon sera également de la partie. Lui aussi n’est pas inconnu du public même si l’on attend toujours de voir comment il va se comporter sur le champ de bataille. On a maintenant la certitude qu’il sera de type Electro. rendez-vous dans quelques semaines pour en voir plus sur ces deux personnages jouables inédits.

« Il est encore plus têtu que le plus difficile de mes patients. Une fois qu'il a une idée en tête, c'est presque impossible de lui faire changer d'avis. Mais je ne m'en fais pas trop pour lui. Il a sa propre façon de voir les choses. Il va s'en sortir, peu importe ce qui… pic.twitter.com/8TwkZpGrJ0 — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) October 7, 2024

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.